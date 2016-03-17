أغنياء بريطانيا يضاعفون ثرواتهم خلال 10 أعوام

ثروة لين بلافاتنيك- 13.17 مليار جنيه إسترليني (غيتي)

تمكن أغنى ألف شخص في البلاد من زيادة ثرواتهم إلى أكثر من الضعف، خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ إجمالي ثروتهم 547 مليار جنيه استرليني (774.93 مليار دولار)، في الوقت الذي أعرب مراقبون عن قلقهم إزاء عدم المساواة في الدخل بالبلاد، بحسب ما نشرته صحيفة ذي صنداي تايمز عن قائمة أغنياء بريطانيا لعام 2015.

ورغم تحقيق الاقتصاد البريطاني خلال الأعوام الأربعة الأخيرة نمواً بمتوسط 2.9 %، إلا أن "فاحشي الثراء" الذين يشكلون 1% في البلاد، يستحوذون على حصة الأسد من النمو والرفاهية.

وتفوق ثروات 301 شخصاً من أغنى أغنياء بريطانيا الثروة الشخصية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حيث تأتي الملكة البريطانية في المرتبة 302 من بين أغنى أغنياء البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي ثروة أغنى ألف بريطاني تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة من 249.6 مليار جنيه إسترليني إلى 547 مليار جنيه (774.93 مليار دولار)، ويعيش 80% منهم في العاصمة لندن.

وقالت كاثي رايت، مديرة العلاقات الدولية في منظمة "أوكسفام" للمساعدات الدولية، إن هذه النسب تشير إلى مدى الرفاهية التي يحصل عليها المواطنون البريطانيون.

وأضافت أن الخبراء يعتقدون بوجود تهرب ضريبي في دول العالم يصل قرابة 190 مليار جنيه استرليني سنوياً، مشيرة أن ذلك يحرم الأشخاص الأفقر في العالم من معونات بقيمة 70 مليار جنيه استرليني سنوياً.

وتضم قائمة أغنياء بريطانيا:

1- لين بلافاتنيك – 13.17 مليار جنيه استرليني.

2- لانكا وجوبي هندوجا – 13 مليار جنيه استرليني.

3- جالينوس وجورج ويستون – 11 مليار جنيه استرليني.

4- علي شير عثمانوف – 9.8 مليار دولار جنيه استرليني.

5- ديفيد وسايمون روبن – 9.7 مليار جنيه استرليني.

6- ارنستو وكيرستي بيرتاريللي – 9.45 مليار جنيه استرليني.

7- لاكشمي نيفاس ميتال وأسرته – 9.2 مليار جنيه استرليني.

8- كيرستن وجورن روزينغ – 8.7 مليار جنيه استرليني.

9- دوق ويستمنستر جيرالد جروسفينور – 8.56 مليار جنيه استرليني.

10- رومان ابراموفيتش – 7.29 مليار جنيه استرليني.