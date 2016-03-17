أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى لها منذ بداية 2016

مضخة نفط (أرشيف)

ارتفع النفط صوب 41 دولارا للبرميل مقتربا بذلك من أعلى مستوى له منذ بداية العام بفضل الاجتماع المزمع الذي سيعقده بعض من كبار المنتجين في العالم الشهر المقبل لمناقشة دعم السوق.

ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها بمن فيهم السعودية وروسيا أكبر مصدرين للخام في العالم محادثات يوم 17 أبريل/ نيسان في قطر بشأن خطة لتثبيت الإنتاج وهو ما يزيد احتمال إبرام أول اتفاق بشأن الإمدادات العالمية في 15 عاما.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا إلى 40.84 دولار للبرميل. وارتفع الخام أكثر من 50 بالمئة من أدنى مستوياته في 12 عاما البالغ 27.10 دولار للبرميل الذي سجله في يناير/ كانون الثاني.

ووصل برنت إلى أعلى سعر له منذ بداية العام في 8 مارس/ آذار عندما وصل سعر البرميل إلى 41.48 دولار. وارتفع الخام الأمريكي 62 سنتا ليصل سعره إلى 39.08 دولار للبرميل.

وانخفض الدولار بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء الذي خفض توقعات رفع أسعار الفائدة بحلول يونيو/ حزيران.

ويقلل تراجع الدولار من تكلفة السلع المقومة بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى بينما يدعم النفط.

وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن منتجي النفط من داخل وخارج أوبك سيجتمعون في الدوحة يوم 17 أبريل/ نيسان لمناقشة خطط تجميد مستويات الإنتاج.

وذكر الوزير أن المبادرة حظيت بدعم 15 دولة من منتجي النفط الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء فيها والذين يشكلون مجتمعين نحو 73 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط.

كما اكتسب النفط قوة أيضا من زيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأمريكية وإن كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت أمس إن مخزونات الخام ما زالت عند مستوى قياسي.