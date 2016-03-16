"لوموند ديبلوماتيك" بالعربية تعاود الصدور من تونس

النسخة العربية من صحيفة لوموند

عادت النسخة العربية من شهرية "لوموند ديبلوماتيك" إلى الصدور من تونس بعدما توقفت منذ 2013، حسبما أعلن ناشرها الثلاثاء.

وقالت شركة النشر التونسية (الصحافة الجديدة) في بيان "تعود النسخة العربية للوموند ديبلوماتيك التي انطلقت من تونس سنة 1988 إلى موطنها الأصلي لتحطّ الرّحال من جديد في نقطة بدايتها تونس".

وصدر الاثنين أول عدد للشهرية العائدة من تونس، بحسب مصدر بشركة النشر التونسية.

وقالت الشركة في بيان إن هذه العودة تأتي "في سياق التحوّلات السياسية التي عاشتها تونس منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011" تاريخ الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان يقمع حرية الصحافة والتعبير.

وتابعت أنه سيتم "في أجل قريب" إطلاق نسخة إلكترونية من الشهرية "من أجل تمكين القرّاء في دول العالم العربي والمهجر من الاطلاع على الجريدة".

وأضافت "بداية من شهر يونيو/ حزيران 2016، ستثرى لوموند ديبلوماتيك بكراس عربي يعنى بمتابعة وبملاحظة وتحليل التحوّلات العميقة التي تعصف اليوم بالعالم العربي والإسلامي".

وغادرت الصحيفة تونس سنة 1998، بسبب مناخ التضييق على حرية الصحافة والتعبير في البلاد، متوجهة إلى بيروت ومنها إلى باريس.

و"كان العالم العربي مركز اهتمام استراتيجي بالنسبة إلى لوموند ديبلوماتيك بالنظر إلى تداعيات التحوّلات السياسية والجيوسياسية التي تعيشها المنطقة على رسم وتطوير السياسات في العالم" وفق بيان شركة النشر.

وأضاف البيان "ستواصل الجريدة تبنّي هذه الاستراتيجية خاصّة في ظلّ التغيّرات التي تعيشها المنطقة منذ سقوط الأنظمة القديمة والمسار المتقلّب للانتقالات الحالية".

وتأسست لوموند ديبلوماتيك سنة 1954 كملحق لصحيفة لوموند التي تملك 51% من أسهم الشهرية.

ومنذ 2008 يدير سيرج حليمي لوموند ديبلوماتيك التي "لها هيئة تحرير مستقلّة وتدار من خلال مؤسسة منفصلة عن لوموند" وفق البيان الذي ذكر أن الشهرية اتخذت منذ 1973 "توجها مناهضا للعولمة".