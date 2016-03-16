كوريا الشمالية تحكم بالسجن 15 عاما على طالب أمريكي

الطالب الأمريكي اوتو وارمبير – أسوشيتدبرس

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء إن المحكمة العليا في كوريا الشمالية أصدرت حكما بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة على الطالب الأمريكي أوتو وارمبير عن جرائم ضد الدولة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية في وقت سابق أن السلطات احتجزت وارمبير -وهو طالب بجامعة فرجينيا- في يناير/ كانون الثاني لمحاولته سرقة شعار سياسي في فندق كان ينزل به في بيونغ يانغ، وإنه اعترف بارتكاب "جرائم خطيرة" ضد الدولة.

وقال وارمبير وهو من وايومنج بولاية أوهايو الأمريكية، وعمره 21 عاما وقت اعتقاله، في مؤتمر صحفي في بيونغ يانغ الشهر الماضي إن جريمته "خطيرة للغاية وجرى التخطيط لها مسبقا".

وأفادت الشركة التي نظمت الرحلة السياحية في كوريا الشمالية وهي رحلة جماعية لمدة خمسة أيام بمناسبة العام الجديد والتي كان فيها الطالب الأمريكي أنه جرى تأجيل سفره في نهاية الرحلة في مطار المغادرة قبل أن يقتاده مسؤولون إلى خارج المطار.

وتحتجز كوريا الشمالية أيضا قسا مسيحيا كنديا من أصل كوري حكمت عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة بعد أن أدانته بالتخريب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بيل ريتشاردسون -وهو حاكم سابق لولاية نيو مكسيكو سافر من قبل إلى كوريا الشمالية- اجتمع أمس الثلاثاء مع سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة للضغط من أجل إطلاق سراح وارمبير.

ونقل عن ريتشاردسون قوله "طلبنا الإفراج عن أوتو لأسباب إنسانية ووافقوا على نقل طلبنا ".