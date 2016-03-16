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كمبوديا: السجن لمستخدم فيسبوك دعا إلى ثورة ملونة

16/3/2016

أصدرت محكمة كمبودية حكما على طالب جامعي بالسجن 18 شهرا بسبب دعوته إلى "ثورة ملونة" على موقع التواصل  الاجتماعي "فيس بوك" العام الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن محكمة البلدية في بنوم بنه أدانت كونج رايا  25/ عاما/ بتهمة التحريض أمس الثلاثاء.

وذكر كول برياب المدير التنفيذي لفرع لمنظمة الشفافية الدولية في  كمبوديا  أن الحكم يعد "رسالة واضحة" لمستخدمي الفيس بوك، الذين بلغ  عددهم أكثر من خمسة ملايين شخص أي  34 بالمئة من السكان في عام 2015، طبقا لما ذكرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد).

وقال برياب "هذه الحالة الخاصة لكونج رايا قد  تولد قلقا بين مستخدمي الفيس بوك حول العواقب المحتملة التي تواجههم جراء الإعراب عن الآراء السياسية أو وجهات النظر الشخصية بشأن قضايا مثيرة للجدل خاصة من الآن حتى  الانتخابات في عامي 2017 و2018 ".

وعادة ما يستخدم مصطلح "ثورة ملونة" لوصف الحركات الديمقراطية السلمية في الجمهوريات السوفيتية السابقة في مطلع عام 2000 .

وقالت صحيفة "كمبوديا ديلي" إن كونج رايا سأل أصدقاءه على الفيس بوك في آب/أغسطس عام 2015 "عما إذا كان لديهم الجرأة على القيام معه بثورة  ملونة ؟

وأضافت الصحيفة أنه تم اعتقاله بعد ذلك بأسبوعين من قبل وزارة الداخلية.

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