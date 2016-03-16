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قطر: اجتماع لمنتجي النفط بالدوحة 17 أبريل

16/3/2016

وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة

قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن منتجي النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها سيعقدون اجتماعا في الدوحة في السابع عشر من أبريل / نيسان المقبل.

 وقال السادة الذي يشغل كذلك منصب رئيس أوبك في الوقت الحالي في بيان اليوم الأربعاء إن الاجتماع سيكون متابعة لسابقه الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة القطرية بين قطر والسعودية وروسيا وفنزويلا حيث شهد اقتراح اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني ودعوة المنتجين الآخرين للمشاركة في هذه الخطوة.

وذكر البيان أنه حتى اليوم تحظى المبادرة بدعم حوالي 15 منتجا من الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها يساهمون بنحو 73 % من حجم إنتاج النفط العالمي.

في الإطار ذاته أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء أنه من المحتمل الاتفاق على بيان مشترك بخصوص تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل لاتفاق مبدئي الشهر الماضي بشأن التثبيت.

وذكر نوفاك أن حوالي 15 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن مضيفا أن إيران قالت في وقت سابق إنها مستعدة للمشاركة في الاجتماع أيضا ، حيث زار نوفاك طهران يوم الاثنين الماضي. 

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