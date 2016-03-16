فيديو: نمساوية تفوز بذهبية مونديال التزلج

فازت النمساوية "ميريام بوشنار" بلقبها الأول في منافسات كأس العالم للتزلج بنيلها ذهبية سباق المنحدر الذي جرى في منتجع سان مورتيز السويسري اليوم الأربعاء.

وقطعت "بونشنار" المسافة في دقيقة واحدة و40.93 ثانية لتحصل على لقبها الأول في البطولة في مسيرتها الاحترافية.

وحلت السويسرية "فابياني سوتر" ثانية تليها الإيطالية "إيلينا كورتوني" التي نالت البرونزية بفارق 0.17 ثانية من الصدارة.

وكانت الأمريكية "ليند ساي فون" قد حسمت المنافسة على لقب بطولة العالم للمنحدر قبل جولة الأربعاء، الجولة الختامية في الموسم الحالي.