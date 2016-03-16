فيديو: قتلى وجرحى في احتفالات السنة الفارسية بإيران

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 2500 آخرون بجروح متفاوتة خلال الاحتفالات بالسنة الفارسية الجديدة 1395 في إيران، وفق ما أعلنته خدمات الطوارئ اليوم الأربعاء.

وكانت محصلة سابقة أشارت إلى سقوط ثلاثة قتلى و259 جريحا، لكن العدد زاد عشرة أضعاف بعد معلومات وصلت إلى خدمات الطوارئ.

ومن أصل 2500 مصاب، دخل 636 إلى المستشفيات، بينهم ستة وضعوا في وحدات العناية المركزة في مختلف أنحاء البلاد. وتركزت الإصابات في الأيدي والعيون.

وأجريت 31 عملية بتر على الأقل منذ مساء الثلاثاء، خصوصا لأيد وأصابع، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي "أريب".

وإذا كان يوم السنة الجديدة أو النوروز يحل في 20 مارس / آذار فإن العادة تقضي بأن تبدأ الاحتفالات قبل ذلك بكثير، لتبلغ ذروتها مساء آخر ثلاثاء في السنة، فيقفز الإيرانيون فوق نيران صغيرة أشعلت في الطرق ويلقون آلاف المفرقعات والعبوات الناسفة التي تصنع يدويا في العادة.

وقال أمين صابرينيا من خدمة الطواريء الصحية لوكالة الأنباء الرسمية "في رباط كريم (جنوب شرق طهران) توفي رجل يبلغ 45عاما بأزمة قلبية جراء انفجار مفرقعات، وتوفي اثنان أخران في رشت (شمال) على إثر حوادث لها علاقة بانفجارات.

غير أن صابرينيا قال إن عدد القتلى في السنتين الماضيتين (ويبلغ ثلاثة) في تراجع بالمقارنة مع العام 2013 (19 قتيلا) والعام 2014 (تسعة قتلى).

وكانت السلطات وعدد كبير من الشخصيات الفنية دعوا المواطنين إلى تجنب استخدام المفرقعات والعبوات الناسفة اليدوية الصنع، وذلك للعودة إلى أساس التقليد القاضي بالقفز فوق النار، وهي عادة أقل خطورة.

ويستخدم التقويم الفارسي الذي يعود إلى العصر الزردشتي في بلاد فارس قبل الإسلام، في عدد كبير من البلدان المجاورة، بينها أفغانستان وأذربيجان وتركمانستان التي تحتفل أيضا بالنوروز.