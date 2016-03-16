فيديو: شركة مصرية تصنع 60 حافلة لصالح بريطانيا

تحت شعار "صنعت في مصر لشوارع لندن" تنتج شركة إم.سي.في المصرية لصناعة وسائل النقل والمواصلات 60 حافلة من حافلات لندن الشهيرة ذات الطابقين لتصديرها إلى بريطانيا.

وتُصَنِع الشركة حاليا دفعة جديدة من الحافلات بمحرك هجين يطابق معايير الانبعاثات الأوروبية (يورو6).

من جانبه أكد مدير عام إدارة الجودة في الشركة رفيق نبيل أن هذه أول مرة يجري فيها تصنيع حافلة بهذه المواصفات الفنية خارج أوروبا.

و"يورو 6 "هي معايير أوروبية لتحديد المعدلات المقبولة لانبعاثات عوادم السيارات الجديدة التي تُسجل في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي منذ أول سبتمبر أيلول 2015.

والهدف من هذه التكنولوجيا هو تقليل انبعاثات الكربون في عوادم المركبات، حيث تقضي معايير يورو 6 بأن تكون انبعاثات الحافلة من ثاني أكسيد النيتروجين أقل بنسبة 96 %منها بموجب معايير يورو 5 بهدف تحسين نوعية الهواء في العاصمة البريطانية الصاخبة.

وبدأت شركة إم.سي.في العمل مع هيئة النقل في لندن عام 2011 بموجب اتفاق شراكة لتصنيع حافلات بها 63 مقعدا إضافة للسائق كما تتسع لوقوف عدد 19 شخصا.

ويقول رفيق نبيل إن شركة إم.سي.في وحدها أمدت أسطول لندن بعدد 500 حافلة على مدى سنوات من بين نحو 9000 حافلة تعمل في 675 خطا وفقا لما يذكره موقع هيئة النقل في لندن على الإنترنت.

وأُنتجت الحافلات ذات الطابقين في البداية عام 1947 لتحل محل حافلات التروللي التي كانت تعمل إبان الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين أصبحت تلك الحافلات من معالم لندن الشهيرة.

وسلمت شركة إم.سي.في بالفعل دفعتين من إجمالي عدد الحافلات وتعمل حاليا في إنتاج الدفعة الأخيرة لتسليمها.

وتأسست شركة إم.سي.في عام 1994 كوكيل عام لشركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة دايملر إيه.جي. وبعدها بعام بدأت في تجميع شاحنات لألمانيا والبرازيل.

وبعد ذلك بأربع سنوات أنشأت الشركة (إم.سي.في) مصنعها الخاص للحافلات في مصر وسرعان ما أصبح أكبر مصنع لتصنيع الهياكل الضخمة في الشرق الأوسط.

وبحلول عام 2010 بلغ عدد الحافلات التي تصدرها الشركة لدول في منطقة الخليج وأستراليا وأفريقيا ودول في آسيا نحو ستة آلاف حافلة كل عام.

وإلى جانب الحافلات ذات الطابقين تصنع الشركة أيضا الحافلات الزرقاء المكشوفة والمخصصة لمشاهدة معالم المدينة.