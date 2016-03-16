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فيديو: شخص يفجر نفسه بعد اشتباكات مع الأمن في العراق

16/3/2016

فجر شخص نفسه داخل أحد المنازل بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية وأبناء العشائر قرب حديثة غرب محافظة الأنبار.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت "نزوح أكثر من 1200 عائلة من ناحية كبيسة باتجاه قرية السحل في وادي حوران شمال غرب قاعدة الأسد"، مبينةً أنه "تم إيواؤها في المدارس والجوامع، فيما نزح 114 مواطنا إلى ناحية البغدادي برفقة قوة مشتركة من رجال العشائر والفرقة السابعة".

 إلى ذلك، أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" قيام طائرات التحالف الدولي وبالتنسيق مع "عمليات الجزيرة"، بتوجيه ضربات جوية أسفرت عن تدمير 6 عجلات مصفحة ومفخخة في منطقة الكصيريات، جنوب شرق قضاء حديثة ضمن عمليات عسكرية ضد مواقع تابعة لتنظيم الدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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