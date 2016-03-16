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فيديو- دوري أبطال أسيا: تعثر جديد لغوانغجو

16/3/2016

 تعثر غوانغجو ايفرغراندي الصيني حامل اللقب مجددا بتعادله مع ضيفه اوراوا رد دايموندز الياباني 2-2 اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، خسر بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي أمام ضيفه سيدني الاسترالي بهدف لنوموف (42).

ويتصدر سيدني ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لكل من بوهانغ ستيلرز واوراوا، ونقطتين لغوانغجو الأخير.

وكان غوانغجو بدأ حملة الدفاع عن لقبه بتعادله على ارضه ايضا مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي سلبا، ثم خسر في مباراته الثانية أمام مضيفه سيدني الاسترالي صفر-1.

وتوج الفريق الصيني في العام الماضي بلقبه الثاني في البطولة بإشراف مدربه البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، بعد أن كان ذاق طعم التتويج عام 2013 بإشراف المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي.

 

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