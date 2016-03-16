فيديو: تسمية شوارع مخيم الزعتري محاولة لاستعادة الذات

يمثل مخيم الزعتري الشاسع في الصحراء الأردنية مأوى لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين منذ سنوات.

ومع دخول الثورة السورية عامها السادس أطلق سكان المخيم أسماء على شوارعه مؤملين أن يسهم ذلك في توفير إحساس لهم وكأنهم في سوريا التي طال غيابهم عنها وزاد شوقهم لها.

وبينما كتب اللاجئون بخط عريض اسم كل شارع على كرفان من الكرفانات التي يقيمون فيها وزينوه بزخارف بدأوا يستشعرون بوجودهم وبأن لهم عناوين بعد أن كانوا يشعرون بالتهميش.

ومن بين الأسماء التي أطلقها اللاجئون على الشوارع التي يقيمون فيها (شارع البخاري – شارع البلوط – شارع النخيل – شارع السوق – شارع الزيتون – شارع الينسون – شارع الطاحونة – شارع الريحان – شاعر القلعة – شارع الصفصاف – شارع الصدق – شارع النسرين – شارع الزيتون) وغيرها.

وفر ما يزيد على 4.2 ملايين شخص من سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 13.5 مليون شخص في حاجة للحماية داخل سوريا بينهم أكثر من 6 ملايين طفل.