فيديو: أسرة سورية تعيش في سيارة "فان" منذ 5 أعوام

يعيش السوري محمد عيد القوادري (63 عاماً) مع طفليه وزوجته في سيارته "الفان" منذ خمسة أعوام عندما فر من منطقة عربين في ريف دمشق جراء الحرب المستعرة في البلاد.

فالسيارة التي كان يستخدمها في نقل البضاعة من مخزن يملكه لتوزيعها على متاجر وأسواق صغيرة أصبحت بيته.

وخسر القوادري – الذي كان يملك بيتا يقيم فيه في عربين إضافة إلى سبعة بيوت أخرى في شرق دمشق- كل أملاكه بسبب الحرب.

وعندما جاء القوادري وأسرته إلى حي التجارة في دمشق لأول مرة حيث أوقف سيارته واستخدمها كمنزل أُصيب بقذيفة مورتر، وأُجريت له جراحة أصبح بعدها غير قادر على العمل.

ويعيش القوادري حاليا مع أُسرته على مساعدات يقدمها له أهل الحي.

ولدا القوادري هما ابن عمره 11 عاما وابنة عمرها تسع سنوات يدرسان في مدرسة قريبة، ويجلس في سيارته يحضر لهما الطعام قبل عودتهما.

وعندما يريد القوادري أو أي من أفراد أسرته الاستحمام فإنه يذهب إلى حمامات عامة في حديقة قريبة.

وناشد القوادري طرفي المحادثات الجارية حاليا في جنيف إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى سوريا، وأوضح أنه لم يرغب في مغادرة البلاد لأنه يفضل أن يعيش في الشارع على مغادرة سوريا.

وتدخل الحرب السورية عامها السادس بينما بدأ يوم الاثنين (14 مارس آذار) اجتماع وفدي النظام والمعارضة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف في مسعى لإيجاد حل سياسي للصراع.

وجرت محاولات لإبرام العديد من اتفاقات الهدنة ومحادثات السلام منذ بداية الصراع الذي قتل أكثر من 250 ألف شخص حتى الآن وأتم عامه الخامس هذا الأسبوع.