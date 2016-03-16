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فلسطيني يصنع أفلام رسوم متحركة من غرفة معيشته بالخليل

16/3/2016

 

من غرفة المعيشة في منزل أُسرته بمدينة الخليل في الضفة الغربية يصمم الفلسطيني فايز الكركي (19 عاما) وينتج أفلام رسوم متحركة من مواد بسيطة عبارة عن تماثيل بلاستيكية ومبان من الورق المقوى.

ويمزج الشاب مهاراته في التصميم والتصوير الفوتوغرافي لإنتاج أفلامه.

وقال فايز الكركي إن بداية شغفه وعمله في أفلام الرسوم المتحركة كانت سنة 2012.

وأضاف أن الفكرة بدأت بحبه لفن الرسم والتصميم حيث عمل على تنمية موهبته فيهما إلى أن صار محترفا ، ثم بحث بعدها في كيفية صناعة أفلام الرسوم المتحركة التي رأى أنها متناغمة مع ما لديه من موهبة .

وأوضح الكركي أن أفلامه تتناول وتوضح القضية الفلسطينية وموضوعات أخرى على حد وصفه، مشيرا إلى أنه يعمل على إبراز التراث الفلسطيني ورصد معاناة الشعب الفلسطيني .

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