شاهد.. ماذا قال الفلسطيني زوج "أفضل مُعلمة في العالم"؟

بعد حصول الفلسطينية حنان الحروب على لقب أفضل مُعلمة في العالم، أثارت نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الأربعاء، عدة تساؤلات حول دور المعلم والأهل في النهوض بالعملية التعليمية باعتبارها كلمة السر في نهوض الأمم.

وخلال مداخلة هاتفية، قال الدكتور عمر الحروب، زوج حنان الحروب، إن منهجية حنان في المدرسة كان أساسه البيت، وما طبقته مع أولادها نقلته إلى الصف وليس العكس، وهي تبنت منهج "لا للعنف ونعم للحوار والديموقراطية" في تعليم أطفالها ثم نقلت تجربتها ومنهجها إلى المدرسة ونجحت.

وأضاف أن المنزل تحول إلى ورشة عمل ومعظم تلاميذها نشأت بينهم وبين أبنائنا علاقات صداقة ممتدة ومستمرة، وهو أمر فيه متعة وانتماء وطني، لافتاً إلى تشجيعه وأولاده لها لا سيما وأنها كانت تعطي جزءًا كبيرًا من وقتها لطلابها.

وأوضح "الحروب" أن فوز حنان بلقب أفضل معلمة في العالم هو رسالة لكل معلم في الوطن العربي والعالم بقيمة العلم والمعلمين الذين يعتبرهم أهم انجاز عالمي ونواة إصلاح المجتمعات.

ومن جانبه، قال غاندي الحوري، خبير المناهج والمعايير بوزارة التعليم القطرية، إن التفاعل مع الطلاب هو أول مراحل تميز المعلم، ويبدع عندما يعمل على تنمية مهاراته الذاتية. وأكد ضرورة أن يتشارك دور الأهل مع وظيفة المعلم، والعمل على خلق قيمة حب العلم والتنافسية بنفوس الأبناء.

من جهة أخرى، أكدت المُعلمة، شيماء عمر، أنه يجب أن يوازن المعلم بين حبه لطلابه، وحزمه معهم بالإضافة لتفهم احتياجات كل طالب في الصف.

واستعرضت الحلقة تقريراً عن الفلسطينية "حنان الحروب" التي حصدت لقب أفضل مُعلمة في العالم، واختصت حنان لنفسها منهجاً خاصاً في التعليم يساعد الأطفال على تجاوز الصدمات التي يعيشونها ويشاهدونها وتدفع بهم إلى العنف، ونالت بسببه عام 2016 جائزة "أفضل معلمة في العالم" التي تقدمها مؤسسة فاركي البريطانية.

وتنقل "الجزيرة مباشر" على الهواء مباشرة مراسم الاستقبال الرسمي لحنان الحروب في رام الله ظهر اليوم.