شاهد.. صمود شيخ قُتل أبناؤه الثلاثة في تعز

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسجيلاً مصوراً وعلقوا فوقه بجملة: "أب من تعز يستشهد ثلاثة من أبنائه ويقف شامخاً كالجبل ويعلمنا معنى التضحية والنضال والعزة والكرامة هكذا هي تعز وهؤلاء هم أبناؤها".

ويظهر الفيديو جنازة اثنين من شباب تعز، ويقول أحد الأقارب إن تلك التضحية بسيطة من أجل تعز ومن أجل الأرض والعرض والحرية والكرامة.

أما الأب الذي فقد 3 من أبنائه، فحكي بكل شموخ وفخر مختلط بالبكاء: "ودعت ابني عبدالرحمن وكان في مقدمة ضفوف المقاومة لا يعرف التأخر أو التراجع، ثم ودعت ابني إبراهيم وكان أيضاً في مقدمة المجاهدين والمرابطين، والآن اودع ابني اسماعيل الذي كان يتوق للتضحية والجهاد".

وأكد الشيخ الذي صبر على فقدان فلذات كبده الثلاثة: "سنبقى مجاهدين ولن نتوانى بما قدمناه وسنقدم كل شيء من أجل تعز التي لا تعرف المهانة، وليعرف هؤلاء المتشدقون أننا لن نركع ولن نفرط في حريتنا ولا في أوطاننا".