البث الحي
منوعات

شاهد.. صمود شيخ قُتل أبناؤه الثلاثة في تعز

16/3/2016

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسجيلاً مصوراً وعلقوا فوقه بجملة: "أب من تعز يستشهد ثلاثة من أبنائه ويقف شامخاً كالجبل ويعلمنا معنى التضحية والنضال والعزة والكرامة هكذا هي تعز وهؤلاء هم أبناؤها".

ويظهر الفيديو جنازة اثنين من شباب تعز، ويقول أحد الأقارب إن تلك التضحية بسيطة من أجل تعز ومن أجل الأرض والعرض والحرية والكرامة.

أما الأب الذي فقد 3 من أبنائه، فحكي بكل شموخ وفخر مختلط بالبكاء: "ودعت ابني عبدالرحمن وكان في مقدمة ضفوف المقاومة لا يعرف التأخر أو التراجع، ثم ودعت ابني إبراهيم وكان أيضاً في مقدمة المجاهدين والمرابطين، والآن اودع ابني اسماعيل الذي كان يتوق للتضحية والجهاد".

وأكد الشيخ الذي صبر على فقدان فلذات كبده الثلاثة: "سنبقى مجاهدين ولن نتوانى بما قدمناه وسنقدم كل شيء من أجل تعز التي لا تعرف المهانة، وليعرف هؤلاء المتشدقون أننا لن نركع ولن نفرط في حريتنا ولا في  أوطاننا".

 

 صلاة الجنازة  والد الأبناء الثلاثة
   
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)