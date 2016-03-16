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شاهد: حين تتسع دراجة نارية لهؤلاء الثمانية!

16/3/2016

التقط رجل من خلال سيارته الخاصة تسجيلاً مصوراً طريفاً على أحد الطرق السريعة بتايلاند، لشخص بالغ يقود دراجته النارية بصحبة 7 أطفال!

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عندما تأخر هؤلاء الأطفال عن ميعاد مدرستهم، أو ربما قد فاتتهم الحافلة المدرسية، لم يمنعهم ذلك عن الذهاب إلى المدرسة، فتطفلوا على الرجل واستقلوا جميعاً دراجة نارية دون أي قلق رغم خطورة الطريق.

ويظهر الفيديو طفلا يجلس على مقدمة الدراجة بشكل غير مستقر، وثلاثة أمام الرجل وثلاثة متعلقين بكتفيه من الخلف، ولم يكن أيٌ من الراكبين مرتدياً خوذة على الرأس أو أية ملابس واقية، فقط الصنادل والأحذية.

ويعتبر هذا الفيديو مفاجئاً في تايلاند التي تعد من بين أقل الدول في أرقام السلامة على الطريق، وقتلت حوادث السير أكثر من 24 ألف شخص في عام 2012، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية الأخيرة.

وأفادت تايلاند بأن معدل وفيات حوادث الطرق أعلى من أي بلد آخر بصرف النظر عن ليبيا التي مزقتها الحرب في تقرير نشرته العام الماضي من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

 

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