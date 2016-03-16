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شاهد: بالأرقام .. حصيلة قتلى الثورة السورية في 5 أعوام

15/3/2016

خلال خمس سنوات هي عمر الثورة السورية قتل ما يقرب من مائتي ألف مدني، كان أغلب القتلى على يد قوات النظام السوري، بينما توزع بقية القتلى بين القوات الروسية وتنظيم الدولة، وفصائل المعارضة وقوات الإدارة الكردية الذاتية وقوات التحالف الدولي.

194 ألفا و202 مدني قتلوا  ( 2011-2016)

183 ألفا و827 شخصا قتلوا على يد قوات النظام

1984 شخصا قتلوا على يد القوات الروسية

416 شخصا قتلوا على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية

2196 شخصا قتلوا على يد تنظيم الدولة

356 شخصا قتلوا على يد جبهة النصرة

2959 شخصا قتلوا على يد فصائل المعارضة المسلحة

311 شخصا قتلوا على يد قوات التحالف الدولي

2159 شخصا قتلوا على يد جهات لم يتم التعرف عليها

المصدر : الجزيرة مباشر
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