شاهد: بالأرقام .. حصيلة قتلى الثورة السورية في 5 أعوام

خلال خمس سنوات هي عمر الثورة السورية قتل ما يقرب من مائتي ألف مدني، كان أغلب القتلى على يد قوات النظام السوري، بينما توزع بقية القتلى بين القوات الروسية وتنظيم الدولة، وفصائل المعارضة وقوات الإدارة الكردية الذاتية وقوات التحالف الدولي.
194 ألفا و202 مدني قتلوا ( 2011-2016)
183 ألفا و827 شخصا قتلوا على يد قوات النظام
1984 شخصا قتلوا على يد القوات الروسية
416 شخصا قتلوا على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية
2196 شخصا قتلوا على يد تنظيم الدولة
356 شخصا قتلوا على يد جبهة النصرة
2959 شخصا قتلوا على يد فصائل المعارضة المسلحة
311 شخصا قتلوا على يد قوات التحالف الدولي
2159 شخصا قتلوا على يد جهات لم يتم التعرف عليها