شاهد.. انفوغراف: حصيلة دمار البراميل المتفجرة في سوريا

لجأت قوات النظام السوري إلى قذف الأهداف بالبراميل المتفجرة لأنها محلية الصنع وقليلة التكاليف، كما أنها ذات أثر تدميري كبير وتعتمد مبدأ السقوط الحر، وفي بعض الأحيان يتجاوز وزنها أحيانا الربع طن.

وبحسب المنظمات الحقوقية فإن 99% من ضحايا البراميل المتفجرة من المدنيين، وكان أول استخدام لها في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2012 ضد أهالي مدينة سلقين بمحافظة إدلب.

البراميل المتفجرة في أرقام.

35 ألفا و956 برميلا متفجرا في الفترة (2011-2016)

مقتل أكثر من 14 ألفا و652 مدنيا بينهم 2896 طفلا و2672 امرأة

أكثر من 17 ألفا و318 برميلا تسببت بمقتل 2032 شخصًا عام 2015

تضرر 206 مؤسسات بفعل البراميل المتفجرة عام 2015

52 مسجدا

39 مدرسة وروضة أطفال

33 مؤسسة طبية و18 سيارة إسعاف

ثلاث مناطق أثرية

19 سوقا ودارا للعجزة

11 منظمة تابعة للهلال الأحمر

8 محطات ومصادر للطاقة

8 مراكز تابعة للدفاع المدني

مؤسسة تعنى بمصادر المياه

ثلاثة مقار خدمية رسمية

وسيلة نقل واحدة

ثلاثة أفران

صومعتان للحبوب

ثلاث منشآت صناعية