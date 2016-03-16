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شاهد: أنجلينا جولي تزور مخيمات اللاجئين في اليونان

16/3/2016

زارت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة ، اليونان اليوم الأربعاء لإلقاء الضوء على معاناة الأسر التي فرت من الحرب وتقطعت بها السبل في اليونان بعد يوم واحد من زيارتها اللاجئين في سهل البقاع في لبنان.

وزارت جولي المكاتب المؤقتة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ميناء بيريوس القريب من أثينا التي أصبحت مخيما مؤقتا لنحو أربعة آلاف لاجئ ومهاجر ينامون في خيام على أرصفة الميناء.

وقالت جولي لأحد الأطفال "أنا هنا لأتعلم وأتحدث معكم ولكي تعلم وكالات (الإغاثة) والحكومات ما يحدث.. حاولوا أن تبقوا أقوياء".

ووفقا لبيان صحفي أصدرته المفوضية تزور جولي اليونان "لتعزيز جهود المفوضية والحكومة اليونانية من أجل تسريع الاستجابة العاجلة للوضع الإنساني المتدهور".

ويقيم عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين في مخيمات مؤقتة أو مراكز استقبال في اليونان التي تكافح للتعامل مع التدفق الضخم للمهاجرين من الشرق الأوسط.

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