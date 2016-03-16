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شاهد: أتلتيكو مدريد بربع نهائي أبطال أوربا

16/3/2016

تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه إيندهوفن الهولندي بركلات الترجيح 8-7 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا الثلاثاء في مدريد في إياب ثمن النهائي.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا سلبيا.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة الذهاب التي أقيمت في هولندا.

وصعد أتلتيكو مدريد لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الثاني، محققا الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.

وانضم أتليتكو مدريد في ربع النهائي إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني وفولفسبورغ الألماني.

 

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