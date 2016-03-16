"سرايا القدس" لإسرائيل: "سنُريكم للرعب ظلال"

بثَّ الإعلام الحربي لسرايا القدس "الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" عبر موقعه الإلكتروني رسالة موجهة للاحتلال الإسرائيلي بعد خرقه للتهدئة والتي كان آخرها استشهاد طفلة وشقيقها قبل أيام بسلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية للمقاومة بغزة.

وحمل الفاصل الجهادي النوعي عنوان "سنريكم للرعب ظلال" وهو من إنتاج الإعلام الحربي لسرايا القدس.

ويظهر خلال الفاصل رسالة موجهة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد خرق التهدئة المستمر، تتضمن مشاهد تُعرض لأول مرة لرصد سرايا القدس "جيب عسكري" صهيوني يتواجد به كبار ضباط جيش الاحتلال.

وألمحت السرايا في رسالتها إلى أن الجيب العسكري الإسرائيلي الذي تواجد به كبار ضباط جيش الاحتلال, كان في مرمى نيران مجاهدي سرايا القدس.

وقد ظهر مجاهدو سرايا القدس في الفاصل الجهادي بعتادهم الكامل ولم تحمل الرسالة سوى جملة نصيّة واحدة: "سنريكم للرعب ظلال".