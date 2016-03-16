رويترز: الأكراد يتجهون لإعلان "نظام فيدرالي" شمال سوريا

وثيقة كردية تكشف عن سعي الأكراد لحكم فيدرالي بسوريا

أوضحت وثيقة أطلعت عليها رويترز أن مؤتمرا منعقدا في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا اليوم الأربعاء يهدف لإقرار "النظام الاتحادي الديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا".

وتوقعت الوثيقة فشل محادثات السلام السورية الجارية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وترسم الوثيقة التي صاغتها لجنة للتحضير للاجتماع تصورا "لمناطق من الإدارة الذاتية الديمقراطية" ستدير شؤونها الاقتصادية والأمنية والدفاعية.

وقال الدار خليل وهو مسؤول كردي سوري وأحد منظمي المؤتمر في بلدة "رميلان" إنه يتوقع أن يقر الاجتماع النظام السياسي الجديد وأن تكون "الديمقراطية الفيدرالية" أفضل نظام.

وأضاف لرويترز أن تفاصيل النظام ستحدد في وقت لاحق، وتدعو الوثيقة إلى إقامة "النظام الاتحادي الديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا." وروج آفا هو الاسم الكردي لشمال سوريا.