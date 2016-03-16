روسيا تقول إن سحب قواتها من سوريا لن يضعف الأسد

الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة لروسيا – رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الأربعاء إن سحب الجزء الرئيسي من القوات الروسية في سوريا لن يضعف الرئيس بشار الأسد.

وذكرت المتحدثة ماريا زاخاروفا أن سوريا ستكون الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لموسكو الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي إن الرئيس ريئوفين ريفلين سيطلب من روسيا اليوم الأربعاء ضمان ألا يؤدي انسحابها من سوريا إلى اكتساب القوات الإيرانية وقوات حزب الله هناك المزيد من الجرأة.

ويزور ريفلين موسكو ويجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي فاجأ إعلانه الانسحاب يوم الاثنين الماضي القوى العالمية.

وقال مساعد للرئيس الإسرائيلي إنه خلال لقاء ريفلين مع بوتين بعد ظهر اليوم سيطلب الرئيس "تأكيدات على أن روسيا لن تسمح بأن يؤدي انسحابها من سوريا إلى تعزيز إيران وحزب الله".

وأضاف المساعد أن ريفلين اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل سفره إلى موسكو. ويقوم رئيس الدولة في إسرائيل بدور شرفي بدرجة كبيرة.

ورغم التزامها الحياد رسميا في الثورة السورية ضد نظام بشار، نفذت إسرائيل من حين لآخر ضربات جوية في سوريا لإحباط عمليات يشتبه في أنها لنقل الأسلحة لحزب الله. وقُتل جنرال إيراني واثنان من مقاتلي حزب الله الكبار في سوريا خلال ضربات نسبت لإسرائيل.

وحين بدأت روسيا تدخلها في سوريا العام الماضي سارع نتنياهو إلى إقامة خط ساخن مع بوتين للحيلولة دون حدوث مواجهة بين موسكو وإسرائيل.

وأمس الثلاثاء قال نائب السفير الروسي لدى إسرائيل إن البلدين سيواصلان تعاونهما العسكري في سوريا.

وقال المبعوث الروسي أليكسي دروبينين "سنفعل أيضا كل ما يمكننا لضمان عدم الإضرار بالمصالح الوطنية الإسرائيلية خلال العملية."