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روسيا: استئناف الرحلات الجوية مع مصر إذا توافر الأمن

16/3/2016

 

 

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن جهودا تبذل لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وروسيا في أقرب وقت ممكن.

 

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري اليوم الأربعاء بموسكو أنه يمكن استئناف الرحلات الجوية مع مصر إذا تم توفير أعلى مستويات الأمن.

 

وتحطمت طائرة ركاب روسية فوق سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ في 31 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل 224 شخصا، بينهم 7 من أفراد الطاقم.

 

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 6 نوفمبر/تشرين الثاني تعليق الرحلات الجوية إلى مصر ومنها حتى ضمان أمنها بالكامل.

 

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