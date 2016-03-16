خفض الجنيه المصري بين الشبهات والغلاء

انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار – الجزيرة

اعتبر محللون ومستوردون أن خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بمبلغ 112 قرشا دفعة واحدة، بعد أيام قليلة من طرح البنك المركزي 510 ملايين دولار في عطاء استثنائي ضخم، يشي بشبهات بشأن المستفيدين من ذلك، فيما تقدم محامي للنائب العام بدعوى ضد محافظ البنك يتهمه بإهدار المال العام.

يأتي ذلك بينما لا تزال تداعيات قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمبلغ 112 قرشا دفعة واحدة وبنسبة 15% تتوالى على كافة المستويات، ولا تزال آثارها على معيشة المواطنين وزيادة معاناتهم ومساسها بأبسط ضرورات حياتهم تتفاقم.

شبهات

ففي تصريحات صحفية نشرت اليوم قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية في القاهرة: إن البنك المركزي تعمد تبديد 550 مليون جنيه من خزانة الدولة، بعد أن طرح 510 ملايين دولار في عطاء استثنائي ضخم الأسبوع الماضي، بسعر 7.83 جنيها، رغم أنه كان يعتزم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا ليصبح 8.95 جنيه.

وتساءل الطحاوي، "لصالح من؟ ومن المستفيد من تلك المبالغ؟ إذا كان المركزي قد طرح هذا المبلغ الضخم وهو لا يعلم أنه سيخفض قيمة الجنيه فتلك كارثة.. وإن كان يعلم فالكارثة أخطر"، على حد قوله، وتساءل عن سر خفض سعر الجنيه رغم أن سعره كان قد بدأ في الارتفاع مقابل الدولار في السوق السوداء، مضيفًا: "هذه القرارات العشوائية تدفع الاستثمار للهروب والبحث عن بلاد أكثر استقرارا.. مناخ الاستثمار الآن طارد وخانق لكل من يريد العمل والإنتاج".

في السياق ذاته، تقدم محمد حامد سالم المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد طارق عامر محافظ البنك المركزي – للتحقيق معه ومن يثبت اشتراكه معه في جرائم إهدار المال العام والتربح ، وتربيح الغيـــر، والإضرار العمدي بالأموال والمصالح المعهـودة إليــه عن مبلغ وقدره 560 مليون جنيه تقريبا نتيجة ضخ وبيع مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودات.

وأوضح " سالم " أن طارق عامر هو المسئول عن وضع السياسات النقدية الحالية والمستقبلية للبنك المركزي ويعلم مسبقاً بفترة كافية إجراءات تخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكي بفارق 1.12 جنيه الأمر الذي يتضح معه جلياً ارتكاب المبلغ ضده عمداً مع سبق الإصرار جريمة إهدار مبلغ 560 مليون جنيه عبارة عن فارق بيع العطاء المذكور قبل خفض الجنيه بأيام معدودة مع توافر علمه واتجاه إرادته وبيات نيته على تخفيض الجنيه بعد هذا العطاء مباشرة، واتهم البلاغ عامر بتربيح أفراد ومؤسسات بهذا الفارق في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز أربعة أيام والإضرار العمدي بالأموال العامة.

ارتفاع تكلفة الدين العام

في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي 2015 بمقدار 5. 6 مليار دولار ليصل إلى 47.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 3. 41 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014.

وأشار المركزي إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015، منها الأقساط المسددة نحو 2.8 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 0.4 مليار دولار، كما أشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13% في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1. 12% في ديسمبر 2014.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة: إن خفض قيمة الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة الدين العام الخارجي من حيث القيمة والأعباء، فقد زادت قيمة الدين بمقدار 65 مليار جنيه، وزادت الأعباء السنوية كذلك بنفس النسبة، وهي أعباء ستتحملها الأجيال القادمة، هذا في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.368 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منه 89.9% مستحق على الحكومة، و0.7% على الهيئات العامة الاقتصادية، و9.4% على بنك الاستثمار القومي.

الفول والطعمية

وعن أثر قرار البنك المركزي على معيشة المواطنين كتب الدكتور نادر فرجاني على حسابه متسائلا: "هل ينتفض مجلس تنابلة السلطان لارتفاع أسعار الفول والطعمية؟"

وأضاف " في محل الفول والطعمية الذي أتعامل معه فوجئت أمس بأن أسعار منتجات الفول والطعمية قد رُفعت بمعدل 20% في أقل من أسبوع، وهذه هي النتيجة الحتمية لما نشرت منذ أسبوع تقريبا عن زيادة سعر الفول بحوالي 15%، في تنظيم اقتصادي يُحمّل فيه التجار أي زيادة في تكلفة السلعة، مضافا إليها هامش ربح جديد للمستهلك النهائي، الذي ترهقه الحكومة الفاشلة والظالمة بالجباية الجائرة في الوقت نفسه، وقد أفزعني أحد الاصدقاء حينئذ بمعلومة أن 80% من مادة الغذاء الرئيسي للمصريين الكادحين مستورد مما يجعل أسعارها، ومن ثم، أسعار منتجاته عرضة للارتفاع السريع تبعا لارتفاع سعر الدولار"

واستطرد قائلا: "لا حظوا ارتفاعا قدره 20% في أقل من أسبوع في أسعار سلع غذاء رئيسية، ومع ذلك ستجدون من سفهاء الحكم التسلطي الفاسد من يخرج عليكم مدعيا أن معدل التضخم (غلاء الأسعار) لا يتعدى 10% في السنة بكاملها.

لو كان في مصر مجلس نيابي يحرص على مصالح الشعب لاستدعى على وجه الاستعجال على الاقل وزيري الزراعة والتخطيط لاستجوابهما بشأن هذا الإضرار المشين بمستوى معيشة سواد المصريين.

ولكن لا حياة لمن تنادي, فربما لن يشعروا لأنهم يحصلون على الغذاء مجانا في مجلس تنابلة السلطان ، من مال الشعب، كما أنهم قد منحوا أنفسهم إجازة طويلة للتعافي من الإرهاق الناجم عن اقتناصهم لمغانم شخصية باذخة على مدى شهرين، من دون ممارسة أي عمل، تشريعي او رقابي، يخدم الشعب" على حسب قول فرجاني.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية

وعن أثر القرار على أسعار السلع الغذائية الأساسية نشرت الصحف عن جلال معوض عمران، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية قوله: إن أسعار السلع الغذائية ستشهد تحركا كبيرا في تسعيرتها خلال الفترة المقبلة، فقرارات البنك المركزي الأخيرة ستؤدى إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الغذائية الهامة، التي تحتل مرتبة هامة لدى كل أسرة مصرية، حيث إن منتجات الشاي والزيوت والتونة هي أكثر السلع التي شهدت زيادة منذ شهر، حيث ارتفعت أسعار الشاي بنسبة 20%، والزيوت بنسبة 25%، والمسلى بنسبة 5%، وخامات الجبن زادت 10%، بينما ارتفعت أسعار منتجات التونة والمعلبات بمقدار 20%، وأكد عمران أن قطاع السلع الغذائية يعتمد بالمقام الأول على الاستيراد، لذلك ترتبط أسعار السلع بتحركات الدولار بالسوق.