تعرف على ترتيب الدول عالميا في مؤشر السعادة

كشف تقرير صادر عن شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن الدنمارك احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر السعادة.

وبحسب التقرير الذي شمل 157 دولة حول العالم، احتلت سويسرا المرتبة الثانية، تبعتها آيسلندا ثالثاً، والنرويج رابعاً، وفنلندا خامساً، بينما جاءت تركيا في المرتبة 78 على مستوى العالم.

وأضاف التقرير (يصدر للسنة الرابعة على التوالي)، للمرة الأولى، معايير مرتبطة بقياس عدم المساواة في الرفاهية، بين المناطق داخل الدولة الواحدة وبين دول الجوار.

ويتطرق التقرير، إلى دراسة دخل الأفراد في الدول التي يشملها، إضافة إلى الفقر ونسبته، والتعليم وأنواعه وتصنيفاته، والصحة العامة، والحكم الرشيد والديمقراطية في الدول، والدعم الاجتماعي.

كما يتطرق إلى دراسة تقييم السكان أنفسهم عن حياتهم، وربطها بعوامل اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والحرية الشخصية، وحرية اتخاذ القرارات.

عربياً، احتلت الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول، والمرتبة 28 عالمياً، فيا جاءت السعودية ثانياً عربياً، و 34 عالمياً، وقطر الثالثة عربية، و 36 عالمياً، والكويت رابعاً عربياً، و41 عالمياً، والبحرين خامساً، و 42 عالمياً.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية، المرتبة 13 عالمياً في مستوى السعادة، بينما جاءت إسرائيل في المرتبة 11 عالمياً، والمملكة المتحدة 23 عالمياً وفق التقرير.