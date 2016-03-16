بوليساريو: "لسنا مغاربة ونرفض أن نصبح مغاربة"

محمد سالم ولد سالك أحد قادة جبهة البوليساريو

أكد أحد قادة "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" المعروفة باسم بوليساريو في الجزائر الأربعاء أنه لن يكون هناك "سلام ولا استقرار" بدون استفتاء حول حق تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وقال محمد سالم ولد سالك في مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية "لن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة طالما بقي الشعب الصحراوي محروما من حقه في تقرير المصير".

وأضاف أن المغرب "يعرف جيدا أنه في حال أجرى استفتاء، فإن الشعب الصحراوي سيختار الاستقلال"، مؤكدا "لسنا مغاربة ونرفض أن نصبح مغاربة".

بسط المغرب سيطرته على معظم مناطق الصحراء الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 بعد انتهاء الاستعمار الإسباني، ما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح مع بوليساريو استمر حتى عام 1991.

وتنشر الأمم المتحدة بعثة في المنطقة منذ 1991 لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار بين المغرب وبوليساريو.