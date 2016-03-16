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بالصور.. تشوه وجهها بحادث فتحوّلت لملكة جمال !

16/3/2016
الفتاة قبل الحادث

في عام 2008 باسكتلندا، اصطدمت سيارة "كلو طومسون" وكان عمرها آنذاك 11 عاماً، بشجرة، وكاد الحادث يودي بحياتها وانكسرت كل عظام وجهها وخضعت لعدة عمليات ترميمية للوجه؛ لتعود بنتائج صادمة ومذهلة في آن واحد حيث تحولت إلى ملكة جمال!

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عانت تومسون لمدة 8 سنوات، من العمليات الجراحية والألم والانتظار، إلى  أن تمكنت أخيراً وهي بنت الـ19 عامًا اليوم من أن ترفع رأسها وتظهر على شاشات التلفزيون معلنة بدء حياة جديدة وأمل جديد، معبرة عن سعادتها بوجهها الجديد الذي وُصف بأنه أجمل من السابق.

أمضت "طومسون" عاماً كاملاً على كرسي متحرك بعد اجراء عملية لساقيها، وخضعت لعمليات جراحية معقدة أمضت فيها سنوات مراهقتها الثمانية نتيجة الأضرار الجسدية الناجمة عن الحادث.
الفتاة أثناء خصوعها للجراحة

وتلقت طومسون العلاج في مستشفى رويال ألكسندرا في بيزلي ومستشفى يورخيل بمدينة غلاسكو، وفي عملية أخرى استمرت 9 ساعات، اضطر الأطباء إلى إزالة وجه "طومسون" بعد أن تحطمت عظام الوجه تماماً.

وكانت هناك مخاوف أن يتأثر بصرها، وعانت أكثر عندما ذهبت الى المدرسة وسخر طلاب المدرسة منها، لكنها اليوم سعيدة بوجهها ومظهرها الجديد، وكتبت على الإنترنت "أنا اليوم أفضل".

وقالت جنيفر (37 عاماً) والدة طومسون إن ابنتها ظلت تتجنب النظر في المرآة لمدة شهر، ورفضت التحدث إلى أي من صديقاتها بعد الحادث، لافتة إلى أن "طومسون" تأمل في أن تصبح خبيرة تجميل "ماكياج"، وأن ابنتها تشعر الآن بمزيد من الثقة وأنها ستواصل دراستها.

 
 على اليمين الفتاة أثناء الحادث .. وعلى اليسار الفتاة الآن
 
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