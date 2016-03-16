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باريس تحتفل بالذكرى الـ57 لميلاد "باربي"

16/3/2016
أشكال باربي

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، معرضاً خاصاً للدمية الشهيرة "باربي"، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين، لتقديم أول نسخة من الدمية.

ويحمل المعرض الذي يستمر، حتى 17 سبتمبر/أيلول المقبل، اسم "باربي.. حياة أيقونة"، وبدأ فعالياته ضمن أسبوع الموضة في باريس.

ويضم المعرض 700 شكلاً مختلفاً للدمية باربي، تصور مسيرتها، منذ بدء إنتاجها عام 1959، على يد سيدة الأعمال الأمريكية، روث هاندلر.

ودخلت باربي التاريخ لكونها  الدمية  الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، وصُنعت بـ 27 لون بشرة مختلف، و22 لون عين، و24 موديل شعر، وصممت أزياءها بيوت الموضة العالمية مثل شانيل وديور .
روث هاندلر سيدة الأعمال التي أنتجت أول دمية من باربي

وصدرت نماذج من باربي تجسد مهناً مختلفة، كما أُنتجت نسخ منها إحياءً لذكرى شخصيات نسائية مشهورة.

وقالت مسؤولة المعرض، آنا مونيير، إن المعرض يمثل فرصة لاحتفال الأطفال بعيد ميلاد باربي، وفرصة للكبار أيضا للتعرف على الروابط التاريخية والاجتماعية للدمية الشهيرة.

واعتبرت "مونيير" أن باربي تعكس ثقافة معينة وتطورها باستمرار، مشيرة إلى أنها كانت في البداية تعكس نمط الحياة الأمريكية، ثم تطورت مع الزمن لتصبح أكثر عالمية.

 

 

  
 

  
   
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