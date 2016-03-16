المغرب يدرس سحب قواته من بعثات الأمم المتحدة

مظاهرات في المغرب احتجاجا على تصريحات كي مون/أرشيفية

قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن المملكة المغربية أبلغتها أنها ستخفض وجودها في بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، كما تدرس سحب قواتها من جميع بعثات الأمم المتحدة ردا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون.

واندلعت عاصفة دبلوماسية بعدما زار بان مؤخرا مخيمات اللاجئين من الصحراء الغربية في الجزائر المجاورة، ووصف سيطرة المغرب على أراضي متنازع عليها بـ "الاحتلال" واقترح إجراء استفتاء لتقرير مصيرها.

ورفضت المغرب توصيف بان كي مون للوضع، ووصفته بأنه "سخف قانوني وخطأ سياسي خطير" ودعت الأمين العام لتوضيح موقفه علنا، وفقا لبيان صادر عن البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة.