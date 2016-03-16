الجبير: انسحاب روسيا خطوة إيجابية ولا صفقة بشأن النفط

وزير الخارجية السعودي _ عادل الجبير _ أرشيف

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأربعاء ما تردد في سوق النفط عن "صفقة كبرى" تتعلق بسياسة النفط السعودية والسياسة الخارجية لروسيا.

واتفقت السعودية وروسيا ومنتجون آخرون في الآونة الأخيرة على تجميد إنتاج النفط عند المستويات الحالية كخطوة نحو وقف التراجع المستمر في أسعار النفط منذ صيف عام 2014 والذي تسبب في تراجع أرباح مصدري الطاقة بقدر كبير.

وعن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا علق الجبير قائلا :" خطوة إيجابية للغاية"، معربا عن أمله في أن يجبر هذا الانسحاب الرئيس السوري بشار الأسد على تقديم تنازلات.

وقال الجبير إن المملكة تأمل في أن يسهم الانسحاب الروسي في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى "إعلان جنيف 1" وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي.

وتصريحات الجبير التي أدلى بها لقنوات تلفزيونية محلية ووكالات أخبار هي أول رد فعل رسمي من السعودية على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الماضي بدء الانسحاب الجزئي لقواته من سوريا.