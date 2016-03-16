الأولمبية الدولية: المغرب لديه مؤهلات تنظيم الأولمبياد

شعار الأولمبياد (غيتي)

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، إن المغرب وبعض الدول الأفريقية، تمتلك المؤهلات لتنظيم الألعاب الأولمبية.

وبيّن باخ، في تصريحات لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء، على هامش زيارته للعاصمة المغربية الرباط، أن المغرب ودولا إفريقية، لم يسمها، لديها مؤهلات تسمح لهم بتنظيم الألعاب الأولمبية مستقبلًا، خصوصًا وأن القارة لم يسبق لها استضافة الأولمبياد.

وأوضح أنه يُنتظر تقديم المغرب أو دول أفريقية أخرى، طلبات الترشح لاستضافة الأولمبياد، مشيراً إلى أن المملكة لديها أبطال دوليون في عدد كبير من الألعاب الرياضية، متمنيًا لهم تحقيق ميداليات ونجاحات كبيرة في الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في ريو دي جانيرو البرازيلية، صيف العام الجاري.

وذكر باخ، أنه تباحث مع المسؤولين المغاربة خلال زيارته للرباط، كيفية تطوير الألعاب الأولمبية في المغرب، من خلال خارطة طريق، تتضمن إعداد المتدربين واللاعبين، وكيفية الوقاية من المنشطات.

وقام طوماس باخ، بزيارة المركز الوطني للرياضات "مولاي رشيد"، بمدينة سلا، قرب الرباط، والتقى أبطالًا مغاربة سابقين في ألعاب القوى، مثل هشام الكروج، صاحب الرقم القياسي في مسافة 1500 متر، إضافة لأبطال حاليين وسابقين آخرين.

ويجري رئيس اللجنة الأولمبية الدولية المغرب، زيارة ليومين في إطار جولة قادته لكل من تونس والجزائر، لإجراء لقاءات مع مسؤولين رياضيين لتناول كيفية تطوير الألعاب الأولمبية في الدول الثلاث.