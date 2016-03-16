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اتحاد الكرة المصري يطالب بزيادة أعداد الجماهير أمام نيجيريا

16/3/2016
  شعار الاتحاد المصري لكرة القدم _ أرشيف

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء بطلب رسمي إلى الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد  الحضور لمباراة المنتخب المصري الأول أمام نيجيريا المقرر لها يوم 29  أذار / مارس الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة  لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 .

 وناقش المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "ثروت سويلم"، ومدير إدارة الإعلام "عزمي مجاهد" مع اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية المصري خلال جلسة  جمعتهم اليوم، مدى إمكانية زيادة عدد الجماهير لـ30 ألفا بدلا من العدد  المقرر 10 آلاف متفرج فقط .

 وانتهت المباحثات بين الطرفين خلال الجلسة على أن يتم عرض الأمر على  وزير الداخلية والرد خلال أيام قليلة بشأن زيادة عدد الجماهير من عدمه.

     

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