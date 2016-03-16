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إنقاذ 1800 مهاجر وغرق اثنين قبالة سواحل ليبيا

16/3/2016

أعلن خفر السواحل الإيطالي الأربعاء أن أكثر من 1800 مهاجر تم إنقاذهم منذ الثلاثاء الماضي قبالة السواحل الليبية وتم انتشال جثتين في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الإنقاذ.

وبعد أسابيع من الهدوء النسبي في جنوب المتوسط تم الثلاثاء إغاثة 951 مهاجرا بينهم 615 من قبل البحرية الألمانية كما أعلن خفر السواحل الإيطالي الذي يقوم بتنسيق عمليات الإنقاذ من روما.

والمهاجرون الذين أنقذتهم سفينة "فرانكفورت- إم – ماين" كانوا يبحرون إلى صقلية على أن يصلوا بعد الظهر إلى مرفأ بوتزالو بحسب البحرية الألمانية.

وصباح الأربعاء أنقذت سفينة من خفر السواحل الإيطالي 750 مهاجرا كانوا في تسعة قوارب مطاطية وعثر فيها على جثتين.

ولم يكشف سبب الوفاة لكن خفر السواحل يذكر بانتظام بالحالة الصحية السيئة للمهاجرين الذين كانوا يعيشون في ظروف صعبة في ليبيا.

وبحسب المفوضية العليا للاجئين وصل 9500 مهاجر بحرا إلى إيطاليا منذ مطلع العام في حين أن أكثر من 143 ألفا عبروا بحر إيجه بين تركيا واليونان.

 

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