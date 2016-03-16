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إسرائي تخصص 25 مليون دولار لتهويد القدس

16/3/2016

ناقشت النافذة المسائية المذاعة على  قناة الجزيرة مباشر، تخصيص سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 25 مليون دولار لإنفاقها خلال الخمس سنوات المقبلة  علي مشروعات ترميم وحفريات تهدف لتهويد المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى الشريف وتطوير النفق الغربي  وحفريات أخرى بأقصى غرب  ساحة البراق عبر ما يسمى "بصندوق المبكى".

وتأسس صندوق "إرث المبكى"  التابع  لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مباشر عام 1988، وتقدر ميزانيه السنوية ب 83 مليون شيكل ( 21 مليون دولار أمريكي ) جزء منها  تموله الحكومة الإسرائيلية،  والجمعيات الصهيونية حول العالم، بينما يحصل على جزئ كبير من ميزانيته عن طريق  أموال يتم جمعها من الزيارات والمسارات السياحية التهويدية التي تنظم على مدار العام .

 وبدأت صلاحيات الصندوق بإدارة وتشغيل النفق الغربي عام 2004, وأسند له لاحقا مهمة تشغيل منطقة البراق وما حولها, بالإضافة إلى عدد من المهام التهويدية.

وتواصل إسرائيل سياستها الاستيطانية  ومصادرة  مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة قرب البحر الميت ومدينة أريحا الفلسطينية.

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