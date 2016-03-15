قبرص تعيق إبرام اتفاق لتسريع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

أعلنت قبرص اليوم الثلاثاء عدم موافقتها على تسريع الاتحاد الأوروبي محادثات انضمام تركيا إليه في موقف قد يجهض التوصل إلى اتفاق بين المنظمة وأنقرة بشأن وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.



وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في الأسبوع الماضي إن تركيا مستعدة لاسترجاع جميع اللاجئين والمهاجرين الذي يدخلون أوروبا انطلاقا من أراضيها في المستقبل وذلك في مقابل مساعدات مالية وتسريع محادثات انضمامها إلى الاتحاد وإعفاء مواطنيها من التأشيرة.



وقبرص على خلاف مع أنقرة منذ دخول تركيا الجزيرة عام 1974 ردا على انقلاب بإيعاز من اليونان مما أدى لانقسامها إلى شطرين: قبرصي يوناني في الجنوب يعترف به العالم ودولة قبرصية تركية انفصالية في الشمال.

ونظرا لاحتمال أن تعوق قبرص تحقيق الإجماع الأوروبي اللازم لإبرام أي اتفاق مع تركيا زار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك نيقوسيا اليوم الثلاثاء ويلتقي داود أوغلو في وقت لاحق في أنقرة.