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فيسبوك يتحول بنهاية القرن لأكبر مقبرة جماعية بالعالم

15/3/2016
فيسبوك

في دراسة لهاشم صديقي من جامعة ماساتشوستس الأمريكية  فإن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و الذي يملك حاليا  أكثر من 1.5 مليار مستخدم حول العالم وسوف يتحول إلى أكبر مقبرة افتراضية في العالم بحلول عام 2098."

و أضاف " أن أقرباء المتوفين حاليا يحولون الملفات الشخصية للمتوفي إلى نصب تذكارية و شواهد قبور رقمية بحيث تظل ذكراهم حاضرة على الدوام في الواقع الافتراضي .

ويأتي كلام الإحصائي " صدّيقي " بالاستناد إلى معدل نمو الشبكة الاجتماعية والبيانات الديموغرافية حول مستخدميها العالميين وانخفاض سن المستخدمين على مر الزمن إلى جانب معدلات الوفاة الحالية.

وأضاف “سيحدث هذا الأمر بسبب رفض الموقع القيام بحذف حسابات المستخدمين الأموات، وعمله بدلاً من ذلك على تحويل الحساب إلى نسخة تخليدية.

وتشير الأرقام إلى وجود بين 10 و20 مليون مستخدم قاموا بإنشاء حسابات ضمن فيس بوك ولقوا مصرعهم منذ ذلك الحين، وبحلول نهاية هذا القرن، قد يبدأ فيس بوك بالتحول إلى مقبرة رقمية بدلاً من مكان يضج بالحياة والتواصل.

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