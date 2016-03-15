فيديو: احتفال خاص لغوريلا في عيد ميلادها الثاني بأمريكا

أعدت حديقة حيوان سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية احتفالا بمناسبة مرور عامين على مولد غوريلا صغيرة خرجت إلى الحياة بأعجوبة قبل عامين بعد إجراء عملية قيصرية طارئة.

وقدمت إدارة الحديقة كعكة خاصة للغوريلا.

وكانت الغوريلا الأم تبلغ من العمر 20 عاما وضعت في الثاني عشر من مارس أذار 2014 مولودة بعد عملية قيصرية طارئة نادرة من نوعها، وكانت الغوريلا الأم وتدعى لماني قد ظهرت عليها علامات المخاض فنقلت إلى المستشفى البيطري، ووضعت في قسم الطوارئ، وأشرف على عملية الولادة فريق من حديقة الحيوان وخبراء استشاريون وجراح بيطري ومتخصصون في أطفال الآدميين حديثي الولادة.