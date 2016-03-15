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فيديو: إندونيسيا تفجر سفينة مطلوبة دوليا في عرض البحر

15/3/2016

قامت السلطات الإندونيسية الاثنين، بتفجير آخر السفن الست المطلوبة دولياً بسبب الصيد غير المشروع للأسماك في القارة القطبية الجنوبية.

يشار إلى أن السفينة "إف في فايكينج" التي ترفع علم نيجيريا، وهي آخر السفن الست التي يطلق عليها حماة البيئة اسم "بانديت 6″، تراوغ السلطات الدولية منذ أكثر من 10 أعوام.

وكانت البحرية الإندونيسية أوقفت السفينة "إف في فايكينج" قبالة جزيرة بنتان القريبة من سنغافورة في 25 فبراير/ شباط الماضي.

وتم تفجير السفينة في احتفال على شاطئ بانجانداران في جاوة الغربية، بحضور وزير الثروة السمكية سوسي بوجياستوتي.

ونقلت صحيفة محلية عن سوسي قوله "إنه مع غرق السفينة فايكينج، فإننا نقوم بدورنا لمكافحة الصيد غير المشروع″.

وأوضح أنه قد تم تدمير نصف السفينة فقط، فيما ترك النصف الآخر سليما ليكون بمثابة تذكير للصيادين غير الشرعيين.

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