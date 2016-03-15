شاهد: هدف رائع يعزز صدارة ليستر بالدوري الإنجليزي

سجل شينجي أوكازاكي هدفا رائعا من ركلة خلفية مزدوجة ليعزز ليستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-صفر على نيوكاسل يونايتد الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد رفائيل بنيتز أمس الاثنين.

ورفع ليستر الطامح للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه رصيده إلى 63 نقطة من 30 مباراة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير.

ويتفوق فريق المدرب كلاوديو رانييري بفارق 11 نقطة على أرسنال ثالث الترتيب و12 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

واستقبل المهاجم الياباني تمريرة بالرأس من زميله جيمي فاردي ليسدد الكرة بحركة بهلوانية ويسكنها الشباك بعد 25 دقيقة.

وتلقى بنيتز هزيمته الأولى مع نيوكاسل بعدما تولى المسؤولية يوم الجمعة الماضي خلفا لستيف مكلارين وأمامه مهمة صعبة لإنقاذ الفريق من الهبوط إذ يقبع في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

وسيلتقي نيوكاسل مع سندرلاند المهدد بالهبوط أيضا يوم الأحد المقبل على أمل أن يحقق المدرب السابق لريال مدريد فوزه الأول.