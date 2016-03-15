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شاهد :مستشار سابق لمرسي يكشف سر خطاب "عزيزي بيريز"

15/3/2016

كشف الدكتور سيف الدين عبدالفتاح المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي  للجزيرة مباشر عن سر الخطاب الشهير للرئيس لمرسي، و الذي قال فيه "عزيزي بيريز " ، حيث وصفه بأنه مؤامرة من الحرس الجمهوري على الرئيس .

و أضاف د سيف أنه حضر اجتماعا بمؤسسة الرئاسة حول هذا الموضوع في حينها حيث علم من الرئاسة أن نائب قائد الحرس الجمهوري لشؤون البروتوكول  كما وصفه د سيف قد دسّ خطاب بريز وسط الخطابات الاعتيادية بالتهاني التي يوقعها الرئيس .

على الرغم من أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان قد أعطى أوامره بأن أي رسائل موجهة للولايات المتحدة أو إسرائيل لا بد أن تعرض عليه منفصلة في مظروف خاص حتى يطلع عليها على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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