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شاهد: ضابط إسترالي يتبنى كنغر بعد إنقاذه من الموت

15/3/2016

جذب كيوجو، وهو كنغر صغير تبناه ضابط شرطة استرالي بعد أن أنقذه في منطقة نائية في غرب استراليا الكثيرين من المعجبين بعد أن نشر فيديو له مع صاحبه الجديد.

وظهر الكنغر في الفيديو الذي نشر على صفحة شرطة غرب  أستراليا على فيسبوك وهو يقفز على قميص الضابط "سكوت ماسون"  قبل أن يسير خلفه في قسم للشرطة. وانتشر الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ضابط الشرطة "أود أن أشكر الجميع على دعمهم المستمر .. لقد وقع اختيارنا على اسم له .. هذا هو "كيوجو الصغير" .. عمره أربعة أشهر تقريبا الآن."

وتم اختيار اسم الكنغر بعد أن نشرت شرطة غرب أستراليا صورة لضابط الشرطة وهو يحمله الأسبوع الماضي طالبة من العامة اقتراحات لتسميته.

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