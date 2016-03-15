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شاهد: جورج كلوني وزوجته يزوران اللاجئين السوريين في ألمانيا

15/3/2016

زار الممثل العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين ثلاث أسر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في برلين.

وتم ترتيب اللقاء بواسطة لجنة الإنقاذ الدولية في 15 مارس وهو ما يوافق الذكرى الخامسة لانطلاق الثورة السورية.

وقال كلوني إنه لشرف كبير أن ألتقي ثلاث عائلات حطمتهم الحرب، ولكن الملهم حقا أن الشعب الألماني يساعدهم على أن يواصلوا حياتهم بشكل أفضل.

وقال ديفيد ميليباند المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية:" بينما لا يزال مصير محادثات السلام غير معلوم حتى الآن، فإن قصص هذه العائلات يجب أن تقود ليس العمل الإنساني فقط وإنما تجدد العزم على وضع نهاية للحرب في سوريا."

ويشار إلى أنه يوجد حوالي 60 مليون نازح حول العالم، كما خلفت الحرب في سوريا ملايين النازحين.

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