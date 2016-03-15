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شاهد: إصابة 3 ضباط بلجيكيين أثناء مطاردة الشرطة لمسلح

15/3/2016

أصيب 3 ضباط شرطة في بروكسيل في إطلاق نار مع أشخاص يعتقد أن لهم علاقة بهجمات باريس.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي إن الشرطة البلجيكية التي تحقق في هجمات شنها "متشددون إسلاميون" في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني تتعقب مسلحا بعد إطلاق أعيرة نارية خلال مداهمة لمنزل في بروكسل.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن ضابطا أصيب بجروح طفيفة. وقال صحفيون في الموقع إن الشرطة أغلقت طرقا في ضاحية فورست جنوبي العاصمة البلجيكية وإن عملية كبيرة تجري حاليا فيما يبدو.

ولا تزال الشرطة البلجيكية تلاحق مشتبها بهم ومساعدين لمتشددين مقرهم بروكسل على صلة بهجمات باريس في 13 نوفمبر تشرين الثاني التي أودت بحياة 130 شخصا.

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