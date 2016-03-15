سامسونج تستعد للكشف عن شبكة تواصل اجتماعي جديدة

قالت شركة سامسونج في بيان لها على موقعها على الانترنت أنها بصدد الإعلان عن شبكة اجتماعية جديدة لمشاركة المحتوى " Waffle" للقضاء على فوضى المحتوى الذي تنشره شبكات التواصل الأخرى .



تقوم الفكرة على إنشاء محتوى مرتبط موضوعيا بحيث لو قام شخص بنشر صورة عن اليابان يقوم آخرون في دائرته بنشر صور متعلقة باليابان ، بما في ذلك اخبار الفن و الرياضة و السياحة و غيرها .



و أوضحت سامسونج أن تطبيقها الجديد لمشاركة المحتوى تأمل في أن يحل مشكلة فوضى المحتوى الذي يُنشر على الشبكات الاجتماعية الأخرى.



كما ستعلن الشركة عن شبكتها الجديدة خلال مهرجان التقنية والموسيقى السنوي SXWS بمدنية أوستن في ولاية تكساس الأميركية مع مشروعين آخرين من مشاريعها السرية .