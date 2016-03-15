روسيا تتجه إلى إيران لتعويض وارداتها الغذائية من تركيا

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن إيران يمكن أن تصدر الخضروات والفواكه إلى روسيا لسد عجز بقيمة مليار دولار من وارداتها الغذائية التي كانت تستوردها من تركيا قبل أن تفرض موسكو حظرا عليها.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الوزير قوله "سنعمل على تنمية هذا الطريق عبر بحر قزوين لتبادل الإمدادات".

كانت روسيا قد فرضت عقوبات اقتصادية ضد تركيا العام الماضي بعد أن أسقطت القوات التركية مقاتلة روسية على الحدود السورية التركية. وتقول تركيا إن الطائرة الروسية اخترقت الأجواء التركية، في حين تنفى روسيا ذلك.

كانت روسيا قد صدرت منتجات زراعية بقيمة 484 مليون دولار إلى إيران خلال العام الماضي، هو ما يزيد بمقدار 2.5 مرة عن وارداتها الزراعية من إيران التي بلغت قيمتها 194 مليون دولار.

وتسعى روسيا إلى عقد اتفاق للتجارة الحرة مع إيران كمحاولة لتعزيز التبادل التجاري الثنائي.

وقال نوفاك الذي يتقاسم رئاسة اللجنة الروسية الإيرانية للتعاون الاقتصادي والتجاري إنه تم تشكيل فريق بحث مشترك وقدم يوم 2 فبراير/ شباط الماضي مسودة الاتفاق إلى الجانب الإيراني لدراستها.

وأضاف نوفاك أن إيران مستعدة للإنضمام إلى اتفاق تروج له السعودية من أجل الحد من إنتاج النفط لتعزيز الأسعار العالمية.

وفي إشارة إضافية إلى الدعم الروسي لإيران، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في نيويورك إن إطلاق إيران لعدة صواريخ باليستية خلال أحد التدريبات العسكرية لا يمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إيران وبالتالي لا يعد سببا لفرض عقوبات جديدة على طهران.