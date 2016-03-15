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دي ميستورا: أبحث عن الوقت المناسب لبدء محادثات جنيف

15/3/2016
  المبعوث الأممي لسوريا( دي مستورا)

قال المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، إنه يبحث عن الوقت المناسب لبدء المحادثات  المباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة السور ية ، مضيفا "تحصلنا على ألية لم تكن تتوفر في السابق لإجراء المحادثات".

وأشار دي مستورا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم   بالعاصمة السويسرية ( جنيف) إلى أنه اجتمع أمس مع مجلس الأمن وكان هناك تفاهم حول المفاوضات ".

وأوضح أنه تم التركيز عــلــى مــنـاقــشــة عــمــلـيـة الانـتـقـال الـسـيـاســي فــي سـوريــا.

من جانبه قال عضو وفد المعارضة السورية جورج صبرة، إن الوفد قام بتقديم شرح مفصل ووافي للمبعوث الأممي "دي مستورا" عن اختراق الهدنة من قبل قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتم طرح قضية المعتقلين على طاولة المفاوضات.

وأوضح عضو وفد المعارضة السورية أن منطقة "داريا " محاصرة من قبل النظام ولم يصلها مساعدات منذ أربع سنوات وحتى الأن على حد قوله.

وأضاف "أكدنا على موقفنا من ضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي في سوريا".

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