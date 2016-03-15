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تونس تسعى لتصبح أول دولة عربية تمنع أكياس البلاستيك

15/3/2016

قالت وزارة البيئة التونسية إن الحكومة تعتزم فرض حظر على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وذلك من أجل حماية التنوع البيولوجي في البلاد ، وأوضحت وزارة البيئة أنه يجري استخدام مليار كيس بلاستيكي في البلاد سنويا.

وأصبحت النفايات البلاستيكية مشكلة في تونس لكن الآراء تتفاوت في السوق البلدي بالمرسى في العاصمة التونسية بشأن قرار الحظر.

حيث قال تونسي يدعى السيد بلقاضي "أنا أوافق هذا القرار. فيجب حماية المحيط والمحافظة على الطبيعة للأجيال القادمة."

ولم تُعرف بعد تفاصيل بشأن الحظر المُقترح لأكياس البلاستيك لكن نجيب درويش وزير البيئة التونسي قال إن الحظر سيبدأ تطبيقه اعتبارا من العام المقبل.

وإذا طُبق الحظر المُقترح كما هو مقرر فإن تونس ستصبح أول دولة عربية تمنع أكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل.

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