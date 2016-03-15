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تونس تحول ذكرى ضحايا هجوم متحف باردو إلى حدث فني

15/3/2016
 تماثيل في متحف باردو في تونس _ رويترز

قررت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية تحويل ذكرى هجوم متحف باردوالذي أودى بحياة عدد من السياح العام الماضي إلى حدث فني بعنوان (ليالي متحف باردو) في الفترة من 20 إلى 24 مارس آذار.

وتستعد تونس لإحياء الذكرى الأولى لضحايا هجوم متحف باردو عندما فتح مسلحان النار على سياح من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وكولومبيا واليابان وروسيا، وقتلا 21 شخصا في 18 مارس آذار 2015 .

وستنظم الوزارة حفلا فنيا يوم الجمعة المقبل تقدم خلاله مقطوعات موسيقية أبرزها معزوفة (باردو) على آلة البيانو للأوركسترا الفيلهارموني بقيادة شادي القرفي.

وقدمت معزوفة (باردو) للمؤلف الموسيقي الفرنسي هنري بوبال لأول مرة في 1890 بعد عامين من تأسيس المتحف.

والمعزوفة هدية من المؤلف الفرنسي إلى باي (والي) تونس آنذاك علي باي الذي استمر حكمه في الفترة من 1882 إلى 1902 وكان وراء تأسيس المتحف العلوي الذي أصبح يسمى بعد الاستقلال متحف باردو.

كما سيقدم أثناء الحفل معزوفات موسيقية من بينها معزوفة (بافان) للفرنسي “جابرييل فوري” ومعزوفة (أداجيو) للإيطالي “تومازو ألبينوني” ومعزوفة (ناني مي ناني داميانكو) للبلغاري “ليوبومير بيكوف” فيما سيلقي التونسي جمال “الصليعي” بعضا من أشعاره قبل أن يختتم الحفل بتقديم كتاب بعنوان (كلنا باردو).

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